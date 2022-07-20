UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США включили РФ в список стран, торгующих людьми

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты внесли Россию в перечень стран, которые проводят "политику или практику" торговли людьми. Список был обнародован в ежегодном отчете Государственного департамента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В докладе впервые, согласно мандату Конгресса от 2019 года, появился раздел "Торговля людьми, спонсируемая государством". В нем часто фигурирует Россия.

Ведь из-за полномасштабного вторжения миллионы украинских беженцев, выехавших в РФ добровольно или принудительно, рискуют стать жертвами торговли людьми.

Кроме России, в новом разделе указаны Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и пять других стран с "документально подтвержденной политикой или схемой торговли людьми", принудительным трудом в государственных секторах, сексуальными преступлениями, рабством в правительственных лагерях и вербовкой детей-солдатов.

Более того, государство-террорист попало в отдельный перечень тех, кто нанимает или вербует детей-солдатов.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что с 24 февраля с территории Украины в Россию вывезли почти 1,1 млн человек, в том числе почти 200 тысяч детей.

К слову, оккупанты принудительно удерживают тысячи украинцев, в том числе детей, в "фильтрационных лагерях", где у них забирают документы, заставляют брать паспорта РФ, а затем переправляют в отдаленные районы страны-агрессора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТорговля людьми