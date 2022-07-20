США включили РФ до переліку країн, що торгують людьми

У доповіді вперше, відповідно до мандату Конгресу від 2019 року, з'явився розділ "Торгівля людьми, яка спонсорується державою". У ньому часто фігурує Росія.

Адже через повномасштабне вторгнення мільйони українських біженців, які виїхали до РФ добровільно чи примусово, ризикують стати жертвами торгівлі людьми.

Окрім Росії, у новому розділі вказані Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та п'ять інших країн із "документально підтвердженою політикою чи схемою торгівлі людьми", примусовою працею у державних секторах, сексуальними злочинами, рабством в урядових таборах і вербуванням дітей-солдатів.

Ба більше, держава-терорист потрапила в окремий перелік тих, хто наймає або вербує дітей-солдатів.