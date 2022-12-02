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США включили ПВК "Вагнер" до списку організацій, що викликають занепокоєння

Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар США (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США внесли приватну військову компанію "Вагнер" до списку організацій, які викликають занепокоєння у сфері свободи віросповідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Я призначаю угруповання "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрір аш-Шам", хуситів, радикальний рух "Талібан" і "Вагнер", ґрунтуючись на її діях у ЦАР, структурами, що викликають особливе занепокоєння", - йдеться у письмовій заяві Блінкена.

Крім того, Блінкен вкотре вніс М'янму, Китай, Іран, КНДР, Пакистан, Росію, Саудівську Аравію, Таджикистан, Туркменію та Еритрею до списку країн, які викликають особливе занепокоєння в рамках "Закону про міжнародну релігійну свободу" від 1998 року.

Держдепартамент США вважає, що їхня влада причетна або допускає вчинення особливо серйозних порушень свободи віросповідання. До переліку також потрапили Куба та Нікарагуа.

Крім цього, Держдепартамент вніс до спеціального контрольного списку держав, уряди яких несуть відповідальність за серйозні порушення свободи віросповідання, Алжир, ЦАР, Коморські острови та В'єтнам.

Нагадаємо, що група сенаторів США внесла до Конгресу двопартійний законопроект про визнання російської приватної військової компанії (ПВК) групи "Вагнер" іноземною терористичною організацією.

Нещодавно в МЗС Естонії заявили, що Європа має застосувати до ПВК "Вагнер" такий самий підхід, як і до терористів з ІДІЛ.

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