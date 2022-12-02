RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США включили ЧВК "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство

Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США внесли частную военную компанию "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Я назначаю группировки "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрир аш-Шам", хуситов, радикальное движение "Талибан" и "Вагнер", основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особое беспокойство", - говорится в письменном заявлении Блинкена.

Кроме того, Блинкен в очередной раз внес Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список стран, вызывающих особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе" с 1998 года.

Госдепартамент США считает, что их власть причастна или допускает совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания. В список также попали Куба и Никарагуа.

Кроме этого, Госдепартамент внес в специальный контрольный список государств, правительства которых несут ответственность за серьезные нарушения свободы вероисповедания, Алжир, ЦАР, Коморские острова и Вьетнам.

Напомним, что группа сенаторов США внесла в Конгресс двухпартийный законопроект о признании российской частной военной компании (ЧВК) группы "Вагнер" иностранной террористической организацией.

Недавно в МИД Эстонии заявили, что Европа должна применить к ЧВК "Вагнер" такой же подход, как и к террористам из ИГИЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВагнеровцы