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До "вагнерівців" має бути підхід, як до терористів ІДІЛ, - глава МЗС Естонії

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Естонія, Понеділок 28 листопада 2022 18:45
До "вагнерівців" має бути підхід, як до терористів ІДІЛ, - глава МЗС Естонії Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Європа має застосувати до приватної військової компанії "Вагнер" такий самий підхід, як і до терористів з ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Суспільному" міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

Естонський дипломат заявив, що членство у такій організації, як ПВК "Вагнер" - це кримінальне діяння, яке повинно мати відповідний статус.

"Це означає, що якщо людина їде Європою і вона причетна до діяльності ІДІЛ, або фінансує її будь-яким чином, це вже означатиме кримінальний злочин. Отож, слід заборонити їм перебувати у Європі та заморозити їхні активи. Тобто підхід має бути цілісним у тому контексті, що організації, подібні до "Вагнера", є суто терористичними”, - підкреслив очільник МЗС Естонії.

Раніше саме Урмас Рейнсалу передав до Гааги наручники для засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Як пояснив дипломат, це була його відповідь на "скривавлену" кувалду, яку передав до Європарламенту юрист Пригожина.

Нещодавно президент Естонії Алар Каріс закликав світ не боятися поразки Росії у війні проти України. За його словами, НАТО потребує довгострокової стратегії на тлі постійних небезпек через діяльність Москви.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Естонія заморозила активи росіян на десятки мільйонів євро, щоб направити їх на користь України.

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