У США визнають Зурабішвілі єдиним легітимним президентом Грузії до перевиборів

Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія "Грузинська мрія". Голосування, що відбулося, було спірним, оскільки були зафіксовані масові фальсифікації. До того ж, опитування говорили про великі шанси для опозиційних сил.

На тлі цього, а також оголошення про призупинення переговорів щодо євроінтеграції, у країні почалися протести. Далі, у грудні, виборча колегія Грузії обрала президента - колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі.

Уже сьогодні, 29 грудня, має відбутися інавгурація. Однак Зурабішвілі заявила вчора, що залишається в президентському палаці. Також тиждень тому вона оголосила про створення ради з підготовки нових парламентських виборів.

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