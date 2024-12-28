"Залишаюся тут". Зурабішвілі зробила заяву перед інавгурацією "наступника"

Чинний президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила із заявою напередодні інавгурації Міхеїла Кавелашвілі, обраного правлячою партією "Грузинська мрія". Вона заявила, що залишається в президентському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказа" .

Зокрема, Зурабішвілі виступила зі зверненням з офіційної резиденції президента Грузії - палацу Орбеліані в Тбілісі.

"Я тут, і залишуся тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10:00 ранку чекаю вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розповім, якими будуть наступні дні і якими будуть дні перемоги", - звернулася вона до своїх прихильників.

Зазначимо, сьогодні жителі Грузії виходили на акцію "Ланцюг єдності", найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Цей мирний протест став демонстрацією єдності громадянського суспільства і прагнення до європейських цінностей через місяць після заяви прем'єра Іраклія Кобахідзе про припинення переговорів про вступ до Євросоюзу. Солідарність із протестувальниками висловили грузини за кордоном, які організували акції в 40 містах Європи і США.

Хто зараз президент Грузії?

Два тижні тому в Грузії вперше відбулися вибори президента не загальнонаціональним голосуванням, а в парламенті. За їхніми результатами обраним президентом оголосили колишнього футболіста, лідера формально відокремленої партії "Сила народу" Михайла Кавелашвілі.

Чинна президентка Саломе Зурабішвілі, яка неодноразово казала, що не визнає результатів парламентських виборів ("Грузинська мрія" перемогла на тлі масових фальсифікацій), відреагувала словами: "Нічого немає. Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося".

Прем'єр Кобахідзе погрожує їй в'язницею, якщо вона не підкориться і не покине резиденцію після завершення каденції. Зазначимо, після парламентських виборів Зурабішвілі стала обличчям грузинських протестів і підтримує опозицію.