В США признают Зурабишвили единственным легитимным президентом Грузии до перевыборов

Напомним, что в конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победила пророссийская партия "Грузинская мечта". Состоявшееся голосование было спорным, поскольку были зафиксированы массовые фальсификации. К тому же, опросы говорили о больших шансах для оппозиционных сил.

На фоне этого, а также объявления о приостановке переговоров по поводу евроинтеграции, в стране начались протесты. Далее, в декабре, избирательная коллегия Грузии избрала президента - бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Уже сегодня, 29 декабря, должна состоятся инаугурация. Однако Зурабишвили заявила вчера, что остается в президентском дворце. Также неделю назад она объявила о создании совета по подготовке новых парламентских выборов.

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