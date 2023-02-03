Над США виявили розвідувальну повітряну кулю: може належати Китаю

"Уряд виявив і відстежує висотний аеростат-зонд, який прямо зараз знаходиться над континентальною частиною Сполучених Штатів. Ми продовжуємо відстежувати його політ", - заявив представник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, як тільки повітряна куля була виявлена, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації.

За словами двох офіційних осіб США та високопоставленого представника Пентагону, американські військові стежать за імовірно китайським розвідувальним аеростатом, який завис над північною частиною країни.

Висотна повітряна куля була помічена в середу над Біллінгсом, штат Монтана. Він пролетів над Алеутськими островами, Канадою та Монтаною. Високопоставлений представник міністерства оборони сказав, що повітряна куля все ще знаходиться над США, але відмовилася повідомити, де вона зараз.

За словами американського військового, для перехоплення аеростату було піднято в небо літаки F-22 Raptor, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення. Також про його виявлення повідомили в Пекіні.