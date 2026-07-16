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У США вивчили кілька військових сценаріїв проти Куби, - CBS News

00:01 16.07.2026 Чт
2 хв
Що відомо про ймовірність воєнних дій проти Ірану?
aimg Едуард Ткач
Фото: Пентагон має проблему з тим, що багато озброєнь зараз на Близькому Сході (Getty Images)

У той час, як війна між США та Іраном відновилася, високопосадовці Пентагону таємно придивляються до ще одного осередку напруженості - воєнних дій проти Куби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Чиновники США розповіли, що останніми тижнями військові планувальники Пентагону розглядали низку варіантів можливих дій проти Куби, включаючи повітряно-десантну операцію.

За даними телеканалу, таке завдання може виконати 101 повітряна десантна дивізія, оскільки тільки вона підготовлена для виконання подібних місій.

При цьому сказано, що будь-яка операція проти Куби зіткне Пентагон зі значною проблемою, оскільки більшість уваги американських військових та їх найбільш цінних наступальних можливостей - вже задіяні в інших областях.

Зокрема Пентагон перекинув авіацію, розвідслужби та інші ресурси з географічних регіонів на Близький Схід, щоб підтримувати операції проти Ірану.

У зв'язку з цим джерела кажуть, що переорієнтація на Кубу зараз малоймовірна з огляду на відновлення військових операцій проти Ірану минулого тижня.

Куба під прицілом США

Нагадаємо, в червні The Wall Street Journal писало, що міжнародні компанії починають залишати Кубу, що завдає удару по економіці острова, що руйнується. Також було зафіксовано падіння туристичного потоку, коли адміністрація Трампа посилює тиск на Кубу.

При цьому в травні президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова атака США призведе до бійні і Куба буде і є законним правилом захищатися від нападу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чому Білий дім готує удар по Кубі - детальніше читайте у нашому матеріалі.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиКуба