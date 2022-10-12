США изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий, - СМИ
Соединенные Штаты изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий в ответ на военную эскалацию России в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, США рассматривают три варианта осуществления подобного шага:
- полный запрет на импорт;
- повышение пошлин;
- введение санкций против компании "Русал".
Bloomberg отмечает, что такой шаг американской администрации может повлечь за собой серьезные негативные последствия для мирового рынка алюминия, поскольку заставит потребителей этого металла в США и других странах спешно искать замену.
"Россия занимает второе место в мире по производству алюминия, уступая в объемах только Китаю, российский алюминий составляет около 10% импорта этого металла в США", - говорится в сообщении.
Напомним, что лондонская биржа металлов обсудит запрет на поставку алюминия, никеля и меди из РФ.
Ранее сообщалось, что США и дальше будут нацелены на уязвимые места экономики России в своей политике санкций. Вашингтон уже начал готовить введение новых санкций против России . В частности, планируется отключить еще большее количество банков РФ от платежной системы SWIFT.
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