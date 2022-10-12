США изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий, - СМИ

Соединенные Штаты изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий в ответ на военную эскалацию России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, США рассматривают три варианта осуществления подобного шага:

полный запрет на импорт;

повышение пошлин;

введение санкций против компании "Русал".

Bloomberg отмечает, что такой шаг американской администрации может повлечь за собой серьезные негативные последствия для мирового рынка алюминия, поскольку заставит потребителей этого металла в США и других странах спешно искать замену.

"Россия занимает второе место в мире по производству алюминия, уступая в объемах только Китаю, российский алюминий составляет около 10% импорта этого металла в США", - говорится в сообщении.