США вивчають можливість визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Про це повідомили два чиновники з Білого дому, знайомі із цим питанням. У Вашингтоні вважають, що статус терористичної організації для ПВК "Вагнера" може стати важливим кроком у рамках зусиль протидії військовому формуванню, яке відіграло велику роль у вторгненні Росії в Україну.

Раніше в МЗС Естонії заявили, що Європа має застосувати до приватної військової компанії "Вагнер" такий самий підхід, як і до терористів з ІДІЛ.

Нещодавно президент Естонії Алар Каріс закликав світ не боятися поразки Росії у війні проти України. За його словами, НАТО потребує довгострокової стратегії на тлі постійних небезпек через діяльність Москви.

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