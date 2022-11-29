США изучают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Об этом сообщили два чиновника из Белого дома, знакомые с этим вопросом. В Вашингтоне считают, что статус террористической организации для ЧВК "Вагнера" может стать важным шагом в рамках усилий по противодействию военному формированию, которое сыграло большую роль во вторжении России в Украину.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что Европа должна применить к частной военной компании "Вагнер" такой же подход, как и к террористам из ИГИЛ.

Недавно президент Эстонии Алар Карис призвал мир не бояться поражения России в войне против Украины. По его словам, НАТО нуждается в долгосрочной стратегии на фоне постоянных опасностей из-за деятельности Москвы.

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