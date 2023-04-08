ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За прикладом України. Пентагон планує виділити військову допомогу Тайваню на 3 мільярди

Новость на русском →
США, Субота 08 квітня 2023 05:04
За прикладом України. Пентагон планує виділити військову допомогу Тайваню на 3 мільярди Фото: Міністр оборони США, генерал Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пентагон просить дозвіл у конгресу Сполучених Штатів на виділення щорічної військової допомоги Тайваню у розмірі 3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence news.

Конгрес дав дозвіл на загальну щорічну військову допомогу Тайваню у розмірі 3 млрд доларів, але не схвалив фінансування у своєму законопроекті про витрати на 2023 фінансовий рік.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон має намір використати той самий механізм, який адміністрація Байдена використала для передачі військового обладнання Україні.

"Моя команда старанно працює, щоб переконати, що ми маємо потрібні можливості у цій конкретній просідці. І, звичайно, у нас є такі повноваження", - сказав Остін.

Зазначається, що передача озброєнь Тайваню є спробою США стримувати можливу атаку Китаю на острів.

Раніше ми писали, що Китай проведе військові навчання з бойовою стріляниною біля свого узбережжя поблизу Тайваню.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися нові секретні документи, які описують принципи національної безпеки США. У них йдеться і про Україну, Китай і Близький Схід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян