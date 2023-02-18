США вітатимуть передачу Україні винищувачів іншими країнами, - Білий дім

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Ми ніколи не диктували іншим партнерам, що вони можуть або не можуть дати і в які терміни. Якщо хтось із наших союзників та партнерів захоче надати винищувачі Україні - це буде суверенним рішенням, яке ми вітатимемо", - заявив Кірбі.

Представник Білого дому також зазначив, що Сполучені Штати на сьогоднішній день не проводять навчання українських пілотів.