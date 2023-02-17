Жодна країна поки не зобов'язалася постачати винищувачі Україні, - Кулеба

Наразі жодна країна не зобов'язалася передати Україні винищувачі, проте Британія вже оголосила про навчання українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю WAZ .

"Поки що жодна країна не зобов'язалася постачати винищувачі. Але деякі уряди, наприклад британський, оголосили про навчання українських пілотів західним винищувачам, інші зроблять це найближчим часом", - сказав глава МЗС України.

Також Кулеба пояснив, як західні винищувачі можуть допомогти Україні у війні.

"Винищувачі підтримували власні ППО. Машини також можна використовувати для збивання ворожих ракет. По-друге, авіація важлива для контрнаступу", - зазначив він.