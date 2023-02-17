Жодна країна поки не зобов'язалася постачати винищувачі Україні, - Кулеба
Наразі жодна країна не зобов'язалася передати Україні винищувачі, проте Британія вже оголосила про навчання українських пілотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю WAZ.
"Поки що жодна країна не зобов'язалася постачати винищувачі. Але деякі уряди, наприклад британський, оголосили про навчання українських пілотів західним винищувачам, інші зроблять це найближчим часом", - сказав глава МЗС України.
Також Кулеба пояснив, як західні винищувачі можуть допомогти Україні у війні.
"Винищувачі підтримували власні ППО. Машини також можна використовувати для збивання ворожих ракет. По-друге, авіація важлива для контрнаступу", - зазначив він.
Міністр заявив, що Україну особливо цікавлять винищувачі зі США, Великобританії, Франції та Німеччини. Оскільки ці країни мають найвищі виробничі потужності та найбільший парк літаків.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що партнери та союзники згодом нададуть Україні потрібну авіацію. Важливо, що рішення про навчання українських пілотів уже ухвалено.
Як відомо, під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" рішення щодо літаків для України не було ухвалено. Однак низка країн заявила, що могла б розглянути його.
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