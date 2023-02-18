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США вітатимуть передачу Україні винищувачів іншими країнами, - Білий дім

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Вашингтон, Субота 18 лютого 2023 04:15
США вітатимуть передачу Україні винищувачів іншими країнами, - Білий дім Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Богдан Данилишин

Сполучені Штати вітатимуть рішення союзників про передачу Україні бойових літаків.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми ніколи не диктували іншим партнерам, що вони можуть або не можуть дати і в які терміни. Якщо хтось із наших союзників та партнерів захоче надати винищувачі Україні - це буде суверенним рішенням, яке ми вітатимемо", - заявив Кірбі.

Представник Білого дому також зазначив, що Сполучені Штати на сьогоднішній день не проводять навчання українських пілотів.

Раніше глава МЗС України заявив, що зараз жодна країна не зобов'язалася передати Україні винищувачі, проте Британія вже оголосила про навчання українських пілотів.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що партнери та союзники згодом нададуть Україні потрібну авіацію. Важливо, що рішення про навчання українських пілотів уже ухвалено.

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