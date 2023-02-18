США будут приветствовать передачу Украине истребителей другими странами, - Белый дом

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать и в какие сроки. Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители Украине — это будет суверенным решением, которое мы будем приветствовать", - заявил Кирби.

Представитель Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты на сегодняшний день не проводят обучение украинских пилотов.