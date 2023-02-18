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США будут приветствовать передачу Украине истребителей другими странами, - Белый дом

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Вашингтон, Суббота 18 февраля 2023 04:15
США будут приветствовать передачу Украине истребителей другими странами, - Белый дом Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Богдан Данилишин

Соединенные Штаты будут приветствовать решение союзников о передаче Украине боевых самолетов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать и в какие сроки. Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители Украине — это будет суверенным решением, которое мы будем приветствовать", - заявил Кирби.

Представитель Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты на сегодняшний день не проводят обучение украинских пилотов.

Ранее глава МИД Украины заявил, что в настоящий момент ни одна страна не обязалась передать Украине истребители, однако Британия уже объявила об обучении украинских пилотов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию. Важно, что решение об обучении украинских пилотов уже принято.

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