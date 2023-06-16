В США висунули звинувачення росіянину, причетному до кібератак по всьому світу

Відповідно до кримінальної скарги, з серпня 2020 року по березень 2023 року Астаміров разом зі спільниками здійснили щонайменше п'ять кібератак. Вони використовували програму-вимагач LockBit, за допомогою якої блокували роботу установ та інших систем, а за відновлення їх роботи вимагали гроші.

"Астаміров є третім обвинуваченим, якому цей Мінюст висунув звинувачення у глобальній кампанії з використання програми-вимагача LockBit, і другим обвинуваченим, якого було затримано", - заявив прокурор США Філіп Селінгер.

Наразі Астамірову висунули звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та змові з метою навмисного пошкодження захищених комп’ютерів і передачі вимог викупу. Якщо його визнають винним, йому загрожує понад 20 років в'язниці.

Зазначається, що розробники LockBit здійснили в загальній кількості понад 1400 кібератак і отримали викупів на суму в десятки мільйонів доларів.

Що відомо про LockBit

LockBit - це одне з найпопулярніших та найактивніших здирницьких угрупувань у світі. Вони використовують однойменний вірус-шифрувальник, який блокує доступ до комп'ютерних систем і вимагає від жертв викуп за відновлення даних. Крім того, вони загрожують публікувати вкрадені дані у разі невиконання вимог.

В січні цього року ми писали про те, як хакери з LockBit заблокували роботу британської пошти. Тоді фахівці установи заявили, що зможуть відновити її роботу і без виплати викупу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.