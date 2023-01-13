Пов'язані з РФ хакери заблокували роботу британської пошти: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Через злом даних, поштова служба вже кілька днів не може відправляти посилки та листи за кордон. Про масштабний кібер-напад стало відомо у середу. Зараз Королівська пошта все ще просить користувачів не намагатися надсилати будь-що до інших країн, оскільки її комп'ютерні системи залишаються несправними.

При нападі було застосовано програму-вимагач Lockbit. За даними компаній, що спеціалізуються на комп'ютерній безпеці, її розробили злочинні групи, пов'язані з Росією. У той же час, поки що не відомо, де саме знаходяться зловмисники, які здійснили напад на британську пошту.

Повідомляється, що під час нападу постраждали комп'ютерні системи, які британська поштова служба використовує для обробки та відстеження відправлень за кордон. Вірус вразив програмне забезпечення у шести офісах пошти, зокрема у масштабному центрі обробки у Хітроу біля Лондона.

Передбачається, що хакери попросили викуп у розмірі кілька мільйонів фунтів, проте джерела повідомили, що фахівці мають способи повернути системи до роботи і без виплати.