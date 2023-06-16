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В США выдвинули обвинение россиянину, причастному к кибератакам по всему миру

Фото: в США выдвинули обвинение хакеру из LockBit (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство юстиции США объявило обвинение россиянину Руслану Астамирову, входившему в хакерскую группировку, совершавшую атаки в США, Азии, Европе и Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

Согласно уголовной жалобе, с августа 2020 по март 2023 года Астамиров вместе с сообщниками осуществили по меньшей мере пять кибератак. Они использовали программу-вымогатель LockBit, с помощью которой блокировали работу учреждений и других систем, а за возобновление их работы требовали деньги.

"Астамиров является третьим обвиняемым, которому этот Минюст предъявил обвинения в глобальной кампании по использованию программы-вымогателя LockBit, и вторым обвиняемым, который был задержан", - заявил прокурор США Филипп Селингер.

В настоящее время Астамирову предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и передачи требований выкупа. Если его признают виновным, ему грозит более 20 лет тюрьмы.

Отмечается, что разработчики LockBit совершили в общей сложности более 1400 кибератак и получили выкупы на сумму в десятки миллионов долларов.

Что известно о LockBit

LockBit - это одна из самых популярных и активных вымогательских группировок в мире. Они используют одноименный вирус-шифрователь, блокирующий доступ к компьютерным системам и требующий от жертв выкуп за восстановление данных. Кроме того, они угрожают публиковать украденные данные в случае невыполнения требований.

В январе этого года мы писали о том, как хакеры LockBit заблокировали работу британской почты. Тогда специалисты учреждения заявили, что смогут возобновить его работу и без выплаты выкупа.

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Кибератака