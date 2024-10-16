США висунули ультиматум Ізраїлю: погрожують обмежити військову допомогу

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін звернулися з листом до ізраїльського уряду в неділю, 13 жовтня. В ньому вимагається вжити конкретних заходів для вирішення ситуації, що погіршується в палестинському анклаві на тлі відновлення ізраїльського наступу на півночі Сектора Газа. Якщо цього не буде зроблено, це може вплинути на політику США.

"Ми особливо стурбовані тим, що останні дії ізраїльського уряду ... сприяють прискореному погіршенню умов у Газі", - йдеться в копії листа.

У листі згадуються запроваджені Ізраїлем обмеження, зокрема на комерційний імпорт, заборону більшості гуманітарних перевезень між північчю та півднем Сектора Газа, а також "обтяжливі та надмірні" обмеження на товари, що можуть ввозитися на територію анклаву.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що лист "не був погрозою", але вкотре наголосив на нагальній необхідності збільшення гуманітарної допомоги у Секторі Газа.

"Нам здається, що вони (ізраїльтяни) сприймають це серйозно", - сказав Кірбі про листа, не уточнюючи деталей.

Суть і деталізація вимог

Лист є найчіткішим ультиматумом уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з початку конфлікту в Секторі Газа, що підвищує ймовірність зміни у підтримці Ізраїлю з боку Вашингтона.

Він вміщує конкретні кроки, які Ізраїль повинен здійснити впродовж 30 днів, зокрема, дозволити в'їзд до анклаву щонайменше 350 вантажівок на день, встановити паузи у бойових діях для доставки допомоги і скасувати накази про евакуацію палестинського цивільного населення, якщо в цьому немає оперативної необхідності.

"Неспроможність продемонструвати стійку прихильність до впровадження і підтримки цих заходів, може мати наслідки для політики США ... та відповідного законодавства США", - йдеться у листі.

Автори листа послалися на статтю 620i Закону про іноземну допомогу, що забороняє надавати військову допомогу країнам, які перешкоджають доставці гуманітарної допомоги США.

Також у листі посилаються на Меморандум про національну безпеку, виданий президентом США Джо Байденом у лютому цього року. Документ вимагає від Держдепартаменту звітувати перед Конгресом про те, чи вважає він достовірними запевнення Ізраїлю в тому, що використання американської зброї не порушує американське чи міжнародне право.

У листі також пропонується встановити новий канал комунікації для США з Ізраїлем, щоб "піднімати й обговорювати інциденти, що завдають шкоди цивільному населенню".

Ізраїль раніше неодноразово заявляв, що дотримується міжнародного права у своїх операціях, спрямованих на викорінення бойовиків ХАМАС, які ховаються в тунелях і серед цивільного населення Сектора Газа.