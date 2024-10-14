Нетаньяху хоче припинити постачання гуманітарної допомоги до Гази: ЗМІ назвали причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання пише, що у разі реалізації цього плану сотні тисяч палестинців, які не бажають чи не мають змоги залишити свої будинки, можуть залишитися без їжі та води. Крім того, він посилить тиск, давши палестинцям тиждень, щоб залишити третину Гази (включно з містом Газа), перш ніж її оголосять закритою військовою зоною.

Ті, хто залишиться, будуть вважатися комбатантами, а отже - військові правила дозволять військам вбивати їх, і крім цього люди будуть позбавлені їжі, води, ліків та палива.

Цей план було запропоновано Нетаньяху та ізраїльському парламенту групою відставних генералів. Його головний архітектор стверджує, що це єдиний спосіб зломити ХАМАС на півночі Гази і чинити тиск, щоб звільнити тих заручників, які залишилися.

Крім цього, план передбачає, що Ізраїль збереже контроль над північчю протягом невизначеного періоду часу, щоб спробувати створити нову адміністрацію без ХАМАСу, розділивши Газу на дві частини.

Уряд поки що не ухвалив рішення про повну реалізацію так званого "Плану генералів", і неясно, наскільки серйозно він розглядається.

На запитання, чи є накази про евакуацію з північної частини Гази першими етапами плану, представник ЗС Ізраїлю підполковник Надав Шошані відповів негативно.

"Ми не отримували такого плану", - сказав він.

Але один чиновник, який обізнаний з цього питання, сказав, що частини плану вже реалізуються, не уточнюючи, які саме. Другий ізраїльський чиновник повідомив, що Нетаньяху читав та вивчав план, як і багато планів, які потрапляли до нього під час війни. Однак він не сказав, чи був прийнятий якийсь із них.

Politico нагадує, що вчора Ізраїль розпочав наступ на бійців ХАМАС у таборі біженців Джабалії на північ від міста. За даними ООН та сайту ізраїльського військового агентства, яке контролює гуманітарні перетини, починаючи з 30 вересня на північ не в'їжджали вантажівки з їжею, водою чи медикаментами.

Представник держдепартаменту США заявив, що Вашингтон виступає проти будь якого плану, який призведе до прямої ізраїльської окупації Гази.

Правозахисні організації кажуть, що цей план, швидше за все, призведе до голоду серед мирних жителів і що він суперечить міжнародному праву, яке забороняє використовувати продовольство як знаряддя та насильницькі переміщення.

Тим часом звинувачення в тому, що Ізраїль навмисно обмежує постачання продовольства до Гази, є центральними у справі про геноцид, яке висунуто проти країни у Міжнародному суді. Держава Ізраїль своєю чергою ці звинувачення заперечує.

Видання додало, що поки що невелика кількість палестинців прислухалися до останнього наказу про евакуацію. Деякі з людей похилого віку, хворі або бояться залишати свої будинки. Але багато хто боїться, що їм нікуди йти і що їх ніколи не пустять назад. Politico пише, що Ізраїль не дозволив повернутися тим, хто біг раніше під час війни.