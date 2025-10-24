У США висунули обвинувачення у вбивстві українки: злочинцю загрожує смертна кара

Що відомо про вбивство українки Ірини Заруцької у США

РБК-Україна розповідало, що 22 серпня 2025 року у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна, США) жорстоко вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка втекла до Америки від війни. Її тіло з численними ножовими пораненнями знайшли на трамвайній станції South End. Медики констатували смерть на місці.

Ірина незадовго до трагедії оселилася у Шарлотті, мріяла почати нове життя, вивчалася на ветеринарну асистентку, любила тварин і мистецтво.

За даними поліції, напад на Ірину скоїв Декарлос Браун просто у вагоні потяга Charlotte Area Transit System. Нападник завдав їй смертельних ударів ножем - відео інциденту потрапило у мережу та викликало хвилю обурення по всій країні.

Браун мав довгу кримінальну історію: у 2014 році він відсидів шість років за озброєне пограбування, неодноразово притягувався за напади, домашнє насильство та хуліганство. Його мати заявила, що чоловік страждав на шизофренію та проходив примусове лікування. Попри це, у січні 2025 року суд відпустив його без застави.

Похорон Ірини Заруцької відбувся 27 серпня у Шарлотті.