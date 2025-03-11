США виступають проти жорстких формулювань щодо Росії у заяві G7, - Reuters

Сполучені Штати Америки (США) виступають проти жорстких формулювань щодо Російської Федерації (РФ) у спільній заяві G7, щоб не завадити "мирним переговорам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо, якого цитує Reuters.

12 та 14 у канадському Квебеку березня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7). Як пише Reuters, Канада з самого початку розраховувала, що спільна заява стосуватиметься повномасштабної війни в Україні, ситуації на Близькому Сході й відносин із Китаєм. Також Оттава розраховує на ухвалення окремої декларації щодо боротьби з "тіньовим флотом" РФ.

Як відзначають дипломати, узгодити повний текст підсумкового комюніке виявилося складно. Дехто вважає, що країни "Великої сімки" можуть й не досягти компромісу.

Згідно з інформацією джерел, Вашингтон наполягає на тому, щоб прибрати зі спільної заяви згадки щодо санкцій, а також війни Росії проти України. Водночас наполягає на жорсткіших формулюваннях щодо Китаю.

За словами інших дипломатів, Штати також виступають проти окремої заяви щодо "тіньового флоту" Росії.

Коментуючи цю інформацію Рубіо заявив, що Вашингтон не підписуватиме нічого, що може нашкодити посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

"Ми відчуваємо, що мова антагонізму іноді ускладнює процес посадки сторін за стіл переговорів, тим більше, що ми зараз єдині, хто, здається, в змозі зробити такі переговори можливими", - пояснив він.

Резолюції ООН щодо війни в Україні

Схожі розбіжності також не оминули й Організацію Об'єднаних Націй (ООН). В кінці лютого Україна, а також її партнери внесли до Генеральної Асамблеї резолюцію із закликом до Кремля вивести свої війська з України, у якому Росію було визнано агресором. Штати, своєю чергою, просили зняти цей документ з розгляду. Водночас американська ініціатива закликала до "миру", а війна в документі була названа спочатку "конфліктом". Обидва проєкти резолюції зрештою були підтримані під час засідання Генасамблеї.