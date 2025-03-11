США выступают против жестких формулировок по России в заявлении G7, - Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против жестких формулировок в отношении Российской Федерации (РФ) в совместном заявлении G7, чтобы не помешать "мирным переговорам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио, которого цитирует Reuters.

12 и 14 марта в канадском Квебеке состоится встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7). Как пишет Reuters, Канада изначально рассчитывала, что совместное заявление будет касаться полномасштабной войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и отношений с Китаем. Также Оттава рассчитывает на принятие отдельной декларации по борьбе с "теневым флотом" РФ.

Как отмечают дипломаты, согласовать полный текст итогового коммюнике оказалось сложно. Некоторые считают, что страны "Большой семерки" могут и не достичь компромисса.

Согласно информации источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы убрать из совместного заявления упоминания о санкциях, а также войне России против Украины. В то же время настаивает на более жестких формулировках в отношении Китая.

По словам других дипломатов, Штаты также выступают против отдельного заявления по "теневому флоту" России.

Комментируя эту информацию Рубио заявил, что Вашингтон не будет подписывать ничего, что может навредить посадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы чувствуем, что язык антагонизма иногда затрудняет процесс посадки сторон за стол переговоров, тем более, что мы сейчас единственные, кто, кажется, в состоянии сделать такие переговоры возможными", - пояснил он.

Резолюции ООН по войне в Украине

Похожие разногласия также не обошли и Организацию Объединенных Наций (ООН). В конце февраля Украина, а также ее партнеры внесли в Генеральную Ассамблею резолюцию с призывом к Кремлю вывести свои войска из Украины, в котором Россия была признана агрессором. Штаты, в свою очередь, просили снять этот документ с рассмотрения. При этом американская инициатива призывала к "миру", а война в документе была названа сначала "конфликтом". Оба проекта резолюции в итоге были поддержаны во время заседания Генассамблеи.