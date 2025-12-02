США виступають за повернення заморожених активів РФ Кремлю, - Politico

За даними видання, коли влітку спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О’Салліван приїжджав до Вашингтона, американські посадовці прямо дали зрозуміти, що їхня позиція полягає в тому, щоб повернути ці активи Росії після укладення будь-якої мирної угоди.

Попри заперечення США, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжила роботу над планом використання заморожених активів для підтримки України. Під час промови 10 вересня вона заявила, що ЄС має намір залучити ці кошти для фінансування України через механізм репараційного кредиту.

За словами одного з дипломатів, таким чином Брюссель прагнув закріпити за активами "європейську" політичну формулу.

При цьому США, схоже, від самого початку не схвалювали таку ідею. Після витоку у листопаді попереднього варіанту 28-пунктного мирного плану президента США Дональда Трампа стало відомо, що він пропонував спрямувати 100 млрд доларів з цих активів на відбудову та інвестиції в Україну під контролем США, а решту коштів передати до окремого американо-російського механізму.

За словами кількох дипломатів, саме цей пункт і спричинив напруженість після витоку, оскільки чиновники ЄС були обурені можливістю того, що США фактично розподілять активи між собою та Росією, навіть якщо частина коштів формально призначалася для допомоги Україні.