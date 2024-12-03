У США висловилися щодо нових санкцій проти грузинської влади за розгін протестів

Журналісти запитали Міллера, чи планують США запроваджувати додаткові санкції проти влади Грузії за придушення мітингів. Речник наголосив, що у разі введення нових обмежень попередніх обговорень не буде.

"Щоразу, коли нам потрібно оголосити про санкції, ми це робимо", - сказав Міллер.

Він нагадав, що США вже запровадили санкції та візові обмеження проти грузинських урядовців. Також Вашингтон призупинив виділення 95 млн доларів.

За словами Міллера, США "чітко дали зрозуміти", що стурбовані кроками грузинської влади, "щоб звернути зі шляху до більшої інтеграції з Європою, на якому вони перебували і який, як ми знаємо, підтримує грузинський народ".