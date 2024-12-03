В США высказались о новых санкций против грузинских властей за разгон протестов

Журналисты спросили Миллера, планируют ли США вводить дополнительные санкции против властей Грузии за подавление митингов. Спикер подчеркнул, что в случае введения новых ограничений предварительных обсуждений не будет.

"Каждый раз, когда нам нужно объявить о санкциях, мы это делаем", - сказал Миллер.

Он напомнил, что США уже ввели санкции и визовые ограничения против грузинских чиновников. Также Вашингтон приостановил выделение 95 млн долларов.

По словам Миллера, США "четко дали понять", что озабочены шагами грузинских властей, "чтобы свернуть с пути к большей интеграции с Европой, на котором они находились и который, как мы знаем, поддерживает грузинский народ".