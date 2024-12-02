Литва ввела санкції проти грузинських силовиків за придушення протестів

Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса в X (Twitter).

Раніше глава МЗС Естонії заявляв, що країни Балтії збираються ввести санкції проти тих, хто придушував протести в Грузії.

Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Протести в Грузії

У Грузії вже кілька днів тривають протести проти керівної партії після того, як влада заявила про призупинення інтеграції країни в ЄС. Протести тривають у Тбілісі та інших грузинських містах.

Грузинські силовики за наказами влади розганяють протести, які часто закінчують сутичками та затриманнями. Проти учасників акцій застосовують водомети та сльозогінний газ.

Прем'єр Грузії подякував силовикам за розгін протестів. Він також заявив, що у країні не буде "сценарію українського Майдану". Україна відповіла на такі заяви.

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