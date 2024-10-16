У США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО

Цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу.
Про це заявила постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг для журналістів.
"Щодо запрошення, я думаю, що позиція НАТО щодо цього була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом альянсу", - заявила посол.
Водночас вона висловилась з приводу бажання України отримати запрошення до НАТО
"Ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу".
Зауважимо, що під час повномасштабної війни Україна просунулася у питаннях вступу до НАТО та Європейського Союзу.
Нагадаємо, що ще напочатку 2022 року український президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна підписує заявку на прискорений вступ до НАТО. Відразу після цього Україна очікувала на чіткий графіка вступу до Альянсу та закликала ухвалити політичне рішення про запрошення.
Однак досі даних рішень не було ухвалено.
У НАТО неодноразово заявляли, що тримають "двері відчиненими" для України. При цьому союзники натякають, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу до закінчення війни.
Зауважимо, що сам Зеленський зазначив, що запрошення України в НАТО - це частина плану перемоги.
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