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В США высказались о возможности приглашения Украины в НАТО

Фото: постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит (facebook.com Julianne Smith)
Автор: Роман Кот, Карина Левицкая

Этим летом НАТО подчеркнуло, что Украина непременно станет членом Альянса. В настоящее время держатся переговоры о приближении к вступлению.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг для журналистов.

"По приглашению, я думаю, что позиция НАТО в этом отношении была очень четкой. Этим летом на 75-м юбилейном саммите мы заявили, что Украина идет необратимым путем членства и что Украина станет членом альянса", - заявила посол.

В то же время она высказалась по поводу желания Украины получить приглашение в НАТО

"Мы сейчас не на том этапе, когда альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому альянсу".

Вступление Украины в НАТО

Заметим, что во время полномасштабной войны Украина продвинулась по вопросам вступления в НАТО и Европейский Союз.

Напомним, что еще в начале 2022 г. украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Сразу после этого Украина ожидала четкого графика вступления в Альянс и призвала принять политическое решение о приглашении.

Однако до сих пор эти решения не были приняты.

В НАТО неоднократно заявляли, что держат "дверь открытой" для Украины. При этом союзники намекают, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому союзу до окончания войны.

Отметим, что сам Зеленский отметил, что приглашение Украины в НАТО - это часть плана победы.

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