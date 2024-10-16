В США высказались о возможности приглашения Украины в НАТО

"По приглашению, я думаю, что позиция НАТО в этом отношении была очень четкой. Этим летом на 75-м юбилейном саммите мы заявили, что Украина идет необратимым путем членства и что Украина станет членом альянса", - заявила посол.

В то же время она высказалась по поводу желания Украины получить приглашение в НАТО

"Мы сейчас не на том этапе, когда альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому альянсу".