США висловили занепокоєння Індії щодо її відносин із РФ після візиту Моді до Москви

Як зазначає агенство, Індія зіштовхнулась з постійним тиском Заходу з умовою дистанціюватися від Росії. Однак у Нью-Делі завжди відповідали, що не можуть зробити цього через давні економічні зв’язки із Москвою.

Здійснивши свій перший візит до РФ після початку повномасштабної російсько-української війни, прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що ця зустріч, "безумовно, матиме велике значення для майбутнього посилення зв’язків та дружби між країнами".

Речник Держдепу наголосив, що США візьмуть до уваги публічні виступи індійського прем'єра.

"Як я вже сказав, ми чітко висловили Індії наше занепокоєння щодо зв’язків з Росією. Тому ми сподіваємось, що Індія, як і будь-яка інша країна, якщо вони будуть співпрацювати з РФ, то дадуть їй зрозуміти, що вона повинна поважати статут ООН, поважати суверенітет та територіальну цілісність України, - зазначив Міллер.