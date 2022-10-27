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США вирішили прискорити розміщення в Європі атомних бомб B61-12, - Politico

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США, Четвер 27 жовтня 2022 09:41
США вирішили прискорити розміщення в Європі атомних бомб B61-12, - Politico Фото: США вирішили прискорити розміщення в Європі атомних бомб B61-12 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США вирішили прискорити розміщення модернізованих тактичних бомб B61-12 у Європі, вони мають бути доставлені на бази НАТО вже у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську газету Politico.

Повідомляється, що американські чиновники на закритій зустрічі НАТО у Брюсселі заявили, що бомби прибудуть раніше, ніж планувалося. Вони мали бути розміщені в Європі, згідно з початковим задумом, навесні 2023 року.

Цей крок, який передбачає заміну старої зброї новою версією на різних складах у Європі для потенційного використання бомбардувальниками та винищувачами США та союзників, відбувається на тлі посилення напруженості у зв'язку з погрозами Росії застосувати ядерну зброю в Україні та зростаючу стурбованість тим, що Захід необхідно зробити більше , щоб утримати Москву від перетину цієї лінії.

Зазначається, що модернізація програми B61 відкрито обговорювалася у бюджетних документах та публічних заявах протягом багатьох років, і офіційні особи Пентагону заявили, що це необхідно для забезпечення модернізації та безпеки арсеналу. Вона ніяк не пов'язана із поточними подіями в Україні та ніяк не був прискорений.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.

Окрім того, Росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдавали по полігону "Кура" на Камчатці.

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