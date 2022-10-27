США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12, - Politico

США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, они должны быть доставлены на базы НАТО уже в декабре.

Сообщается, что американские чиновники на закрытой встрече НАТО в Брюсселе заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось. Они должны были быть размещены в Европе, согласно первоначальному замыслу, весной 2023 года.

Этот шаг, который предполагает замену старого оружия новой версией на различных складах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников, происходит на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие в Украине и растущей обеспокоенности тем, что Западу необходимо сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии.

Отмечается, что модернизация программы B61 открыто обсуждалась в бюджетных документах и публичных заявлениях в течение многих лет, и официальные лица Пентагона заявили, что это необходимо для обеспечения модернизации и безопасности арсенала. Она никак не связана с текущими событиями в Украине и не был ускорен.