США передадуть Ізраїлю озброєнь на 3 млрд доларів: що увійде до пакетів

Держдепартамент США затвердив потенційний продаж Ізраїлю бомб, комплектів для підривних робіт й іншого озброєння на суму близько 3 млрд доларів. Це другий випадок швидкого схвалення продажу зброї США для близькосхідної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що про ймовірний продаж зброї було в екстреному порядку повідомлено Конгрес у другій половині дня п'ятниці, 28 лютого.

Цей процес відбувається всупереч давній практиці, за якою голови та члени комітетів у закордонних справах Палати представників і Сенату у закордонних справах, можуть ознайомитися з продажем і запросити додаткову інформацію перед тим, як зробити офіційне повідомлення Конгресу.

Продажі включають 35 529 корпусів бомб загального призначення для 2000-фунтових бомб і 4000 бункерних 2000-фунтових бомб виробництва концерну General Dynamics.

Хоча Пентагон заявив, що поставки розпочнуться у 2026 році, в п'ятницю у відомстві зазначили, що "існує ймовірність того, що частина цих закупівель буде здійснена з американських запасів". Це може свідчити про негайну поставку деяких видів озброєнь.

Агентство нагадало, що другий пакет вартістю 675 млн доларів складався з п'яти тисяч 1000-фунтових бомб і відповідних комплектів для наведення "німих" бомб. Поставка цього пакету була запланована на 2028 рік.

Третє повідомлення стосувалося бульдозерів D9 компанії Caterpillar вартістю 295 мільйонів доларів.

У Reuters нагадали, ці анонси стали другим випадком за цей місяць, коли Білий дім оголосив надзвичайний стан для швидкого схвалення продажу зброї Ізраїлю.