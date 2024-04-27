США вирішили побудувати новий літак "Судного дня"

Військово-повітряні сили США уклали контракт компанією Sierra Nevada Corp на будівництво літака ціною в 13 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Військово-повітряні сили США уклали контракт на суму 13 мільярдів доларів з компанією Sierra Nevada Corp на розробку наступника E-4B, відомого як літак "Судного дня" через його здатність пережити ядерну війну.
Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) призначений для заміни застарілих літаків епохи 1970-х років, термін служби яких наближається до кінця.
Щоб задовольнити експлуатаційні вимоги, система озброєння складатиметься з комерційного реактивного двигуна, загартованого та модифікованого відповідно до військових вимог.
Зазвичай літак "Судного дня" використовується для транспортування міністра оборони США, але розроблений як мобільний командний пункт, здатний протистояти ядерним вибухам і електромагнітним впливам, що дозволяє лідерам США віддавати накази військовим у разі надзвичайної ситуації.
E-4B також здатний здійснювати дозаправку в повітрі, а також має сучасне комунікаційне обладнання, кімнати для конференцій і брифінгів. Він також оснащений системами керування зброєю, які дозволяють йому контролювати повітряні та наземні сили.
Наразі ВПС експлуатують чотири літаки E-4B, і щонайменше один із них постійно знаходиться в бойовій готовності. Літак може перебувати у повітрі протягом кількох днів, що дозволяє йому продовжувати функціонувати навіть за умов руйнування інфраструктури.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що ВПС США планували виділити 889 мільйонів доларів у 2024 році на продовження розробки нового центру SAOC.
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