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США решили построить новый самолет "Судного дня"

Фото: США заключили контракт на создание самолета "Судного дня" (Defense.gov)
Автор: Карина Левицкая

Военно-воздушные силы США заключили контракт компанией Sierra Nevada Corp на строительство самолета ценой в 13 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военно-воздушные силы США заключили контракт на сумму 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corp на разработку преемника E-4B, известного как самолет "Судного дня" из-за его способности пережить ядерную войну.

Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) предназначен для замены устаревших самолетов эпохи 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу.

Чтобы удовлетворить эксплуатационные требования, система вооружения будет состоять из коммерческого реактивного двигателя, закаленного и модифицированного в соответствии с военными требованиями.

Самолет "Судного дня"

Обычно самолет "Судного дня" используется для транспортировки министра обороны США, но разработан как мобильный командный пункт, способный противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям, что позволяет лидерам США отдавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации.

E-4B также способен осуществлять дозаправку в воздухе, а также имеет современное коммуникационное оборудование, комнаты для конференций и брифингов. Он также оснащен системами управления оружием, которые позволяют ему контролировать воздушные и наземные силы.

Сейчас ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, и по меньшей мере один из них постоянно находится в боевой готовности. Самолет может находиться в воздухе в течение нескольких дней, что позволяет ему продолжать функционировать даже в условиях разрушения инфраструктуры.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что ВВС США планировали выделить 889 миллионов долларов в 2024 году на продолжение разработки нового центра SAOC.

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