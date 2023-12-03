Через 50 років: США розробляють новий "літак судного дня"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Компанія Boeing підтвердила, що ВПС США виключили її із конкурсу на розробку наступника літака E-4B Nightwatch. Це рішення стало несподіванкою і може вплинути на перебіг боротьби за створення нового літака, відомого як "Літак Судного дня" через його здатність пережити ядерну війну.

В результаті приватний оборонний підрядник Sierra Nevada Corp залишиться єдиною компанією, яка публічно претендує на контракт на створення Центру Survivable Airborne Operations Center (SAOC), який замінить флот, який використовувався з 1970-х років.

ВПС США планують виділити 889 мільйонів доларів у 2024 фінансовому році на продовження розробки нового центру SAOC. ВВС планують витратити на цю програму 8,3 мільярда доларів до 2028 фінансового року.

В даний час ВПС США експлуатують чотири літаки E-4B, один з яких постійно перебуває у стані готовності до вильоту. Ці літаки, засновані на авіалайнерах Boeing 747-200, були збудовані в 1970-х роках і поступово старіють. У зв'язку з цим ВПС США планують вивести їх з експлуатації на початку 2030-х років.

Літак Судного дня

Літак Судного дня - це повітряний командний пункт (ВКП), призначений для управління збройними силами США у разі ядерної війни.

Літак витримує удари ядерного вибуху завдяки посиленій конструкції. Він також оснащений захистом від електромагнітного імпульсу (ЕМІ), який захищає його від дії радіоактивного випромінювання.

Всередині літака знаходиться великий комплекс обладнання, який дозволяє вищому командуванню США керувати збройними силами за умов ядерної війни. Літак оснащений сучасними засобами зв'язку, які дозволяють йому підтримувати зв'язок із різними частинами світу. Він також оснащений системами керування зброєю, які дозволяють йому контролювати повітряні та наземні сили.

Літак E-4B зазвичай знаходиться у постійній готовності до вильоту. Він може бути піднятий у повітря протягом декількох хвилин після отримання сигналу про ядерну атаку. Літак може перебувати у повітрі протягом кількох днів, що дозволяє йому продовжувати функціонувати навіть за умов руйнування інфраструктури.