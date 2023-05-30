У США сподіваються, що Швеція приєднається до НАТО найближчими тижнями

Сполучені Штати Америки виразили сподівання, що Швеція завершить свій вступ до НАТО найближчими тижнями.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкена, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми не сумніваємося, що це може бути, і це має бути, і ми очікуємо, що це буде", - заявив він.
За його словами, на рішення Фінляндії та Швеції відмовитись від нейтралітету та вступити до НАТО змусило повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Також сьогодні глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом також заявляв, що його країна все ще сподівається стати членом НАТО до липневого саміту Альянсу у Вільнюсі
Вступ Швеції в НАТО
Швеція вже понад рік намагається стати членом НАТО. Її членство не ратифікують Угорщина та Туреччина. Однак, турецька влада не хоче підтримувати вступ Швеції до Альянсу, оскільки звинувачує країну в "підтримці тероризму".
Водночас ситуацію між країнами загострило спалення Корану навпроти посольства Туреччини у Швеції. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що поки не готовий підтримати членство Швеції в НАТО.
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