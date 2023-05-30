В США надеются, что Швеция присоединится к НАТО в ближайшие недели

"Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет", – заявил он.

По его словам, решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО заставило полномасштабное вторжение России в Украину.

Также сегодня глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем также заявлял, что его страна все еще надеется стать членом НАТО до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция уже больше года пытается стать членом НАТО. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция. Однако турецкие власти не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, поскольку обвиняют страну в "поддержке терроризма".

В то же время, ситуацию между странами обострило сожжение Корана напротив посольства Турции в Швеции. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что пока не готов поддержать членство Швеции в НАТО.