КНДР випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету: що про неї відомо

Близько о 00:10 за київським часом, сьогодні, 31 жовтня, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети. Полі тривав 86 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Expresse .

Згідно з даними Сеулу та Токіо, ракета піднялась на рекордну висоту у 7000 км та впала на захід від острова Окушірі.

Хоча навчальна бойова частина приземлилася за тисячу кілометрів від місця запуску, велика висота траєкторії, обрана для випробування, свідчить, що при запуску за стандартним маршрутом ракета здатна подолати відстань понад 17 тисяч кілометрів. Це відкриває можливість досягнення будь-якої точки на території Сполучених Штатів Америки та Європи. По суті, при такій дальності Пхеньян не може дістатися тільки деяких регіонів Південної Америки.

Ймовірно, мова йде про твердопаливну ракету нового зразка або оновлену версію Hwasong-18. В КНДР тим часом не надали конкретних деталей про тип ракети, зазначивши лише, що пуск був рекордним за показниками.

Як пише видання, на сьогодні єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою на твердому паливі, відомою в КНДР, вважають саме Hwasong-18.

Аналіз фотографій та технічних характеристик ракети Hwasong-18 свідчить про ймовірне використання російських технологій та компонентів. На це вказує схожість з російськими ракетами "Тополь-М" і його модернізованою версією "Ярс", що дає підстави припускати джерело технологій для її розробки.

Втім, наразі невідомо, чи є запущена сьогодні міжконтинентальна бойова ракета оновленою версією Hwasong-18.

Ядерні погрози КНДР та Росії

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував розширити перелік обставин, за яких може бути використана ядерна зброя . Цим він намагається посилити тиск на західні країни та союзників України.

Проте, як пише видання Time, західні лідери вже не так бояться ядерних погроз з боку Росії і висловлюються все рішучіше на підтримку України.

Наприкінці вересня Північна Корея також долучилася до ядерної риторики, підігруючи російському лідеру у його спробах залякати світ.

Нещодавно Росія розпочала ядерні навчання, ймовірно, спрямовані на тиск на США та країни, що підтримують Україну. Більше деталей про ці події можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Ядерне тренування" для Путіна: що це означає та чи пов’язане з виборами у США".