UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"США випереджають Китай": Трамп виступив проти уповільнення розвитку ШІ

00:45 14.09.2026 Пн
2 хв
Що сказав Трамп про індустрію ШІ?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, зважаючи на все, відкинув заклики провідних фахівців у галузі штучного інтелекту уповільнити розробку моделей ШІ. Він вважає, що жодних ризиків від удосконалення ШІ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Ми випереджаємо Китай в області ШІ, ми найтехнологічніше розвинена країна у світі, і, відверто кажучи, я хочу, щоб так залишалося і надалі. Хто переможе в гонці за ШІ, той переможе", - заявив Трамп.

Також він назвав попередження лідерів в індустрії ШІ "негативними силами".

"Я думаю, що багато негативних сил піднімають це питання, хоча їм не слід було б його порушувати. Вони порушують питання, які не відбудуться", - заявив президент США журналістам.

Що передувало

WP зазначає, що Трамп значною мірою побудував свою економічну політику на прискоренні розвитку ШІ, оскільки бум у цій технології призводить до історичних максимумів на фондовому ринку.

Однак такий пасивний підхід зазнав нової критики після того, як три найвідоміші лідери індустрії ШІ - гендиректор Anthropic Даріо Амодей, гендиректор OpenAI Сем Альтман і засновник xAI Ілон Маск - підтримали ідею уповільнення темпів розвитку можливостей моделей ШІ.

Причиною стало зростання стурбованості з приводу потенційних небезпек технологічного прогресу, які він таїть на найвищих рівнях галузі ШІ.

Єдино виявилося після відставки дослідника з компанії Anthropic, який у вівторок попередив, що фірма та її конкуренти безвідповідально розробляють моделі штучного інтелекту. Заява у свою чергу викликала громадську дискусію щодо ризиків цієї технології.

При цьому реакція Трамп знову твердо поставила його на бік тих, хто є прихильниками стрімкого розвитку ШІ. Але як сказано в WP, навіть республіканці та деякі їхні союзники в технологічній індустрії стурбовані відсутністю Трампа занепокоєння з приводу потенційних небезпек, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Трамп хоче зробити американців співвласниками гігантів у сфері штучного інтелекту. За його словами, громадяни США могли б отримувати вигоду від стрімкого зростання компаній у сфері штучного інтелекту завдяки частковій участі держави в їхньому капіталі.

Також ми писали, що днями у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що Пекін готовий провести переговори зі США щодо питань штучного інтелекту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампШтучний інтелект