США вимагають від Зеленського стратегію ударів по РФ перед зняттям обмежень, - Bloomberg

Як пише Bloomberg, під час візиту в Київ держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі планували натиснути на Зеленського і його команду. Вони хотіли отримати від нього довгостроковий план на наступний рік. За даними джерел видання, партнери України перш ніж ухвалювати рішення хочуть краще зрозуміти, чого планує досягти Київ.

За даними Bloomberg, цього тижня не очікується значних змін в обмеженнях. Однак президент Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер зустрінуться у Вашингтоні для того, щоб обговорити це питання.

Напередодні зустрічі з Блінкеном і Ламмі український президент заявив, що під час зустрічі з Байденом цього місяця на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь.

План перемоги Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що у вересні представить план перемоги України Байдену, а також двом кандидатам у президенти США. Він підкреслив, що це покаже, чи готові союзники підтримати перемогу Києва чи лише стримувати Путіна.

Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк виокремив ключові пункти плану, серед яких операція в Курській області, економічні та політичні питання.

Візит Умєрова до США

Нещодавно глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умеров провели зустрічі з представниками адміністрації Джо Байдена. прагнучи переконати Сполучені Штати зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Також Умєров заявив, що Україна вже надала Штатам список цілей, по яким можна бити на території Російської Федерації.

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