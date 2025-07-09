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Через загрозу Китаю: Тайвань проведе наймасштабніші військові навчання

Середа 09 липня 2025 05:12
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Через загрозу Китаю: Тайвань проведе наймасштабніші військові навчання Фото: навчання триватимуть 10 днів (Gettt Images)
Автор: Едуард Ткач

Тайвань готується розпочати наймасштабніші щорічні військові навчання за всю свою історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Навчання "Хань Куан", які почнуться вже сьогодні, триватимуть 10 днів. Це вдвічі більше за звичайну кількість днів для навчань, які проводяться з 1984 року. Загалом буде призвано понад 20 тисяч резервістів.

Цивільне населення також бере участь, прикладом чого слугує використання підвалів великої мережі супермаркетів як бомбосховищ.

Крім того, місцева влада архіпелагу з населенням 23 млн осіб також перевіряє свою здатність забезпечувати основні послуги та розподіляти товари в умовах кризи.

Чіє Чун, позаштатний науковий співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки (аналітичного центру, пов'язаного з урядом у Тайбеї), пояснив, у чому полягає суть цих навчань.

"Мета навчань "Хань Куан" цього року - зміцнити здатність Тайваню чинити довгостроковий опір і підвищити стійкість як військових, так і громадянського суспільства, на чому наполягав президент Лай Цзін-де", - сказав він.

За словами Чуна, планування навчань цього року краще відображає реальні сценарії, які можуть статися, якщо Китай почне військову атаку на Тайвань.

Деталі про навчання

Відтоді, як Лай Цзін-де став президентом минулого року, він зробив підготовку Тайваню до китайського нападу одним зі своїх пріоритетів. Останніми тижнями він виступав із цілою низкою промов по всьому Тайваню, закликаючи громадськість об'єднатися в протистоянні Китаю.

Дії Лая значною мірою стали відповіддю на зростання військового тиску з боку Китаю: з моменту його вступу на посаду армія КНР неодноразово проводила навчання навколо острова.

Тайвань же заявив, що в травні Китай щодня розміщував у регіоні десятки військових кораблів і урядових суден, назвавши цю діяльність кампанією екстремального тиску.

Чіє Чун заявив, що однією з причин, через яку Тайвань продовжив навчання до 10 днів, стала необхідність випробувати нову зброю, особливо безпілотники, які зіграли велику роль у війні в Україні та які Тайбей вважає дедалі важливішими.

"Наразі військові розробляють оперативні рекомендації і тактику застосування безпілотників, а також заходи протидії китайським БПЛА. Ці навчання можуть послужити майданчиком для перевірки і коригування попередніх проєктів цих рекомендацій", - сказав він.

Також, за його словами, цього року навчання більше уваги приділятимуть міським боям, ніж торік, що є ознакою того, що військові чиновники Тайваню налаштовані менш оптимістично, ніж торік, стосовно можливості зупинити НВАК, яка швидко розвивається, на морі та в повітрі.

Тайвань переймає досвід України

Нагадаємо, кілька тижнів тому Тайвань уклав угоду з американсько-німецькою компанією Auterion на постачання програмного забезпечення для дронів, перевіреного в бойових умовах в Україні.

Таким чином, острів має намір зміцнити оборону на тлі зростаючих військових загроз від Китаю.

Крім того, Тайвань бере приклад з України і вивчає, як можна використовувати морські дрони під час відбиття можливого нападу з боку Китаю.

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