У США вимагають прибрати Кушнера з посади посланця Трампа

У США подали позов, щоб прибрати Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, з ролі спеціального посланця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Позов у середу подала наглядова організація "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" (CREW). Вона вважає, що нинішня роль Кушнера як одного з головних посланців адміністрації є незаконною і створює багато ризиків конфлікту інтересів.

Кушнер має величезний вплив на міжнародній арені, "не отримавши затвердження Сенату та не подавши жодної декларації про фінансові доходи й активи", йдеться в позові.

Також позивачі стверджують, що Кушнер не пройшов належної перевірки для державної служби та ухиляється від вимог прозорості. За їхніми словами, ці вимоги потрібні, щоб посадовець діяв в інтересах американців, а не у власних.

Позивачі вимагають усунути Кушнера з посади. Або принаймні зобов’язати його подати фінансові декларації.

Крім того, вони просять заборонити Кушнеру обіймати державну посаду без затвердження Сенатом.

Чим займається Кушнер

У позові наголошують, що Кушнер представляє США в наймасштабніших міжнародних конфліктах. Він бере участь у зусиллях щодо припинення воєн між Ізраїлем і ХАМАС, Україною та Росією, а також між США та Іраном. Окрім цього, веде прямі переговори з лідерами інших країн.

У документі також згадують численні перетини інтересів у його дипломатичній і комерційній діяльності.

"Водночас Кушнер є приватним підприємцем. Він керує інвестиційною компанією, в управлінні якої перебувають активи на суму понад 6 мільярдів доларів. Приблизно 99% цих активів належать іноземним інвесторам, зокрема суверенним фондам Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Компанія має значні інвестиції за кордоном, зокрема в Ізраїлі", - зазначається в позові.

На думку позивачів, усе це "створює підвищений ризик фінансових конфліктів інтересів".

Вони наголошують, що відмова від зарплати та офіційного звання не змінює суті ролі Кушнера. За їхніми словами, він має значні виконавчі повноваження і користується ними безперервно протягом більшої частини другого президентського терміну Трампа. Через це на нього, як стверджують у позові, поширюються конституційні обмеження щодо призначення посадовців та обов’язок подавати публічні фінансові декларації за законом про етику.

У позові також сказано: якщо Кушнер є приватною особою, то використання ним державних повноважень порушує правило, за яким державну владу не можна передавати приватним структурам.

Нагадаємо, перед виборами в Конгрес США Трамп тисне на Україну погрозами та обмеженнями розвідданих і доступу до Starlink.

Проте, за даними опитувань, це мало допомагає його партії.