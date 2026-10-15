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В США требуют убрать Кушнера с должности спецпосланника Трампа

10:53 15.10.2026 Чт
3 мин
aimg Елена Чупровская
В США требуют убрать Кушнера с должности спецпосланника Трампа Фото: посланец Трампа Джаред Кушнер (president.gov.ua)
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В США подали иск, чтобы убрать Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, c роли специального посланника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Иск в среду подала надзорная организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (CREW). Она считает, что нынешняя роль Кушнера как одного из главных посланников администрации незаконна и создает много рисков конфликта интересов.

Кушнер оказывает огромное влияние на международной арене, "не получив утверждения Сената и не подав никакой декларации о финансовых доходах и активах", говорится в иске.

Также истцы утверждают, что Кушнер не прошел надлежащую проверку для государственной службы и уклоняется от требований прозрачности. По их словам, эти требования нужны, чтобы должностное лицо действовало в интересах американцев, а не в собственных.

Истцы требуют отстранить Кушнера от должности. Или хотя бы обязать его подать финансовые декларации.

Кроме того, они просят запретить Кушнеру занимать государственный пост без утверждения Сенатом.

Чем занимается Кушнер

В иске подчеркивают, что Кушнер представляет США в самых масштабных международных конфликтах. Он участвует в усилиях по прекращению войн между Израилем и ХАМАС, Украиной и Россией, а также между США и Ираном. Кроме того, ведет прямые переговоры с лидерами других стран.

В документе также упоминаются многочисленные пересечения интересов в его дипломатической и коммерческой деятельности.

"В то же время Кушнер является частным предпринимателем. Он управляет инвестиционной компанией, в управлении которой находятся активы на сумму свыше 6 миллиардов долларов. Приблизительно 99% этих активов принадлежат иностранным инвесторам, в том числе суверенным фондам Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов", - указывается в иске.

По мнению истцов, все это "создает повышенный риск финансовых конфликтов интересов".

Они отмечают, что отказ от зарплаты и официального звания не изменяет сути роли Кушнера. По их словам, он обладает значительными исполнительными полномочиями и пользуется ими непрерывно в течение большей части второго президентского срока Трампа. Поэтому на него, как утверждают в иске, распространяются конституционные ограничения по назначению должностных лиц и обязанность подавать публичные финансовые декларации по закону об этике.

В иске также говорится: если Кушнер является частным лицом, то использование им государственных полномочий нарушает правило, согласно которому государственную власть нельзя передавать частным структурам.

Напомним, перед выборами в Конгресс США Трамп давит на Украину угрозы и ограничения разведданных и доступ к Starlink.

Однако, по данным опросов, это мало помогает его партии.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По его словам, запрет на такие ушибы отменили на фоне проблем с разведданными и сбоев Starlink во время массированных обстрелов.

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