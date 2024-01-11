США вимагатимуть від Зеленського уточнити план ведення війни, - Bloomberg

Сполучені Штати хочуть вдосконалення Україною свого плану боротьби з російським вторгненням, оскільки війна триває вже третій рік. Американські партнери планують обговорити це питання з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Агентство зазначає, що цю тему з українським лідером, імовірно, порушить радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Знайомі з плануванням люди на умовах анонімності зазначили виданню, що американські чиновники найближчими тижнями продовжать наполягати на цій темі, щоб обговорити непублічні питання.
Причиною обговорення цієї теми, за словами джерел Bloomberg, є тертя і проблеми, що останнім часом виникли між Вашингтоном та Києвом.
По-перше, залишаються заблокованими понад 110 млрд доларів європейської та американської допомоги, а контрнаступ Сил оборони у 2023 році не зміг забезпечити серйозного прориву, попри суттєву підтримку американською та європейською зброєю.
І по-друге, офіційні особи у Вашингтоні стурбовані, що розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.
"Представники країн Альянсу не втрачають надії на те, що допомога може бути надана вже наступного місяця, хоча у Вашингтоні поки що немає жодних ознак укладання угоди", - йдеться у повідомленні.
Співрозмовник видання зазначив, що українські військові наразі розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів. Водночас у США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе цього року.
Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва зазначають, що вирішальне значення має розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через лінії оборони росіян.
Безумовно, зусиллям Києва досягти прогресу на фронті частково перешкоджає повільне постачання ключових озброєнь, таких як ракети великої дальності та винищувачі, а деякі держави-союзники не виконують узятих на себе зобов'язань з передачі Україні більшої кількості зброї та артилерійських боєприпасів.
Bloomberg зазначає, що українська протиповітряна оборона залежить від стабільних поставок західних союзників. Видання нагадало, що впродовж останніх тижнів Росія здійснила одні з найбільших ракетних обстрілів за весь період війни. Один із членів "Групи семи" (G7) зазначив, що президент Росії Владімір Путін може стати ще сміливішим після того, як у березні його формально переоберуть на новий термін.
Джерела видання також зазначили, що Сполучені Штати та їхні союзники по G7 також працюють з Україною над завершенням довгострокових двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, які вони сподіваються укласти в лютому.
"Ми повинні знати, який їхній (України. - ред.) план, і я впевнений, що адміністрація також наполягає на цьому. Вони не можуть чітко сказати, як виглядає перемога", - заявив у середу, 10 січня, сенатор-республіканець від штату Айова Джоні Ернст.
США та Україна і раніше розходилися у поглядах на військову стратегію. Американські офіційні особи воліли б, щоб Україна зосередила минулорічний контрнаступ на концентрованих зусиллях з прориву російських ліній на півдні України, а не розтягувала свої ресурси на ширшому фронті.
Водночас офіційний Київ та деякі інші союзники вважають правильним підхід Сил оборони виснажити російські війська та перекрити їхню логістику, адже ЗСУ не мали прикриття з повітря, та їм було б важче реалізовувати контрнаступ через втрати особового складу.
Після масованих ракетних обстрілів Росії 29 грудня та 2 січня, дедалі частіше почали лунати заяви, що Україна може зіткнутися з дефіцитом боєкомплекту для систем ППО західного зразка. "Олії у вогонь" підливає блокування республіканцями в Конгресі США нового пакету фінансування України на понад 61 млрд доларів.
Днями президент Володимир Зеленський провів нараду із військовим командуванням, під час якої обговорювалося посилення ППО України.
У середу, 10 січня, під час візиту до Литви Зеленський попередив, що нерішучість союзників "лише збільшує мужність і силу Росії". За його словами, засоби ППО вичерпуються, адже останніми тижнями агресор посилив ракетні удари.
Зеленський підписав спільну заяву з президентом Литви Гітанасом Науседою, що передбачає особливу увагу з підтримки України сучасними системами ППО.
Країни НАТО пообіцяли продовжити допомагати Києву та посилити системи ППО України.
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