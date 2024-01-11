США вимагатимуть від Зеленського уточнити план ведення війни, - Bloomberg

Сполучені Штати хочуть вдосконалення Україною свого плану боротьби з російським вторгненням, оскільки війна триває вже третій рік. Американські партнери планують обговорити це питання з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство зазначає, що цю тему з українським лідером, імовірно, порушить радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Знайомі з плануванням люди на умовах анонімності зазначили виданню, що американські чиновники найближчими тижнями продовжать наполягати на цій темі, щоб обговорити непублічні питання.

Потрібна чітка стратегія

Причиною обговорення цієї теми, за словами джерел Bloomberg, є тертя і проблеми, що останнім часом виникли між Вашингтоном та Києвом.

По-перше, залишаються заблокованими понад 110 млрд доларів європейської та американської допомоги, а контрнаступ Сил оборони у 2023 році не зміг забезпечити серйозного прориву, попри суттєву підтримку американською та європейською зброєю.

І по-друге, офіційні особи у Вашингтоні стурбовані, що розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.

"Представники країн Альянсу не втрачають надії на те, що допомога може бути надана вже наступного місяця, хоча у Вашингтоні поки що немає жодних ознак укладання угоди", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовник видання зазначив, що українські військові наразі розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів. Водночас у США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе цього року.

Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва зазначають, що вирішальне значення має розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через лінії оборони росіян.

Безумовно, зусиллям Києва досягти прогресу на фронті частково перешкоджає повільне постачання ключових озброєнь, таких як ракети великої дальності та винищувачі, а деякі держави-союзники не виконують узятих на себе зобов'язань з передачі Україні більшої кількості зброї та артилерійських боєприпасів.

Bloomberg зазначає, що українська протиповітряна оборона залежить від стабільних поставок західних союзників. Видання нагадало, що впродовж останніх тижнів Росія здійснила одні з найбільших ракетних обстрілів за весь період війни. Один із членів "Групи семи" (G7) зазначив, що президент Росії Владімір Путін може стати ще сміливішим після того, як у березні його формально переоберуть на новий термін.

Фіндопомога на озброєння застопорилася

Джерела видання також зазначили, що Сполучені Штати та їхні союзники по G7 також працюють з Україною над завершенням довгострокових двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, які вони сподіваються укласти в лютому.

"Ми повинні знати, який їхній (України. - ред.) план, і я впевнений, що адміністрація також наполягає на цьому. Вони не можуть чітко сказати, як виглядає перемога", - заявив у середу, 10 січня, сенатор-республіканець від штату Айова Джоні Ернст.

США та Україна і раніше розходилися у поглядах на військову стратегію. Американські офіційні особи воліли б, щоб Україна зосередила минулорічний контрнаступ на концентрованих зусиллях з прориву російських ліній на півдні України, а не розтягувала свої ресурси на ширшому фронті.

Водночас офіційний Київ та деякі інші союзники вважають правильним підхід Сил оборони виснажити російські війська та перекрити їхню логістику, адже ЗСУ не мали прикриття з повітря, та їм було б важче реалізовувати контрнаступ через втрати особового складу.

Обстріли РФ і посилення ППО України

Після масованих ракетних обстрілів Росії 29 грудня та 2 січня, дедалі частіше почали лунати заяви, що Україна може зіткнутися з дефіцитом боєкомплекту для систем ППО західного зразка. "Олії у вогонь" підливає блокування республіканцями в Конгресі США нового пакету фінансування України на понад 61 млрд доларів.

Днями президент Володимир Зеленський провів нараду із військовим командуванням, під час якої обговорювалося посилення ППО України.

У середу, 10 січня, під час візиту до Литви Зеленський попередив, що нерішучість союзників "лише збільшує мужність і силу Росії". За його словами, засоби ППО вичерпуються, адже останніми тижнями агресор посилив ракетні удари.

Зеленський підписав спільну заяву з президентом Литви Гітанасом Науседою, що передбачає особливу увагу з підтримки України сучасними системами ППО.

Країни НАТО пообіцяли продовжити допомагати Києву та посилити системи ППО України.

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