США потребуют от Зеленского уточнить план ведения войны, - Bloomberg

Соединенные Штаты хотят совершенствования Украиной своего плана борьбы с российским вторжением, поскольку война продолжается уже третий год. Американские партнеры планируют обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что эту тему с украинским лидером, вероятно, поднимет советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Знакомые с планированием люди на условиях анонимности отметили изданию, что американские чиновники в ближайшие недели продолжат настаивать на этой теме, чтобы обсудить непубличные вопросы.

Нужна четкая стратегия

Причиной обсуждения этой темы, по словам источников Bloomberg, являются трения и проблемы, которые в последнее время возникли между Вашингтоном и Киевом.

Во-первых, остаются заблокированными более 110 млрд долларов европейской и американской помощи, а контрнаступление Сил обороны в 2023 году не смогло обеспечить серьезного прорыва, несмотря на существенную поддержку американским и европейским оружием.

И во-вторых, официальные лица в Вашингтоне обеспокоены, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным замедляют усилия по выработке новой стратегии.

"Представители стран Альянса не теряют надежды на то, что помощь может быть предоставлена уже в следующем месяце, хотя в Вашингтоне пока нет никаких признаков заключения соглашения", - отмечается в сообщении.

Собеседник издания отметил, что украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, и рассматривается полный спектр вариантов. В то же время в США хотят определить, как лучше всего направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в этом году.

Поскольку решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, союзники Киева отмечают, что решающее значение имеет разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего прорыва через линии обороны россиян.

Безусловно, усилиям Киева достичь прогресса на фронте частично препятствует медленная поставка ключевых вооружений, таких как ракеты большой дальности и истребители, а некоторые государства-союзники не выполняют взятых на себя обязательств по передаче Украине больших объемов оружия и артиллерийских боеприпасов.

Bloomberg отмечает, что украинская противовоздушная оборона зависит от стабильных поставок западных союзников. Издание напомнило, что в течение последних недель Россия осуществила одни из крупнейших ракетных обстрелов за весь период войны. Один из членов "Группы семи" (G7) отметил, что президент России Владимир Путин может стать еще смелее после того, как в марте его формально переизберут на новый срок.

Финпомощь на вооружения застопорилась

Источники издания также отметили, что Соединенные Штаты и их союзники по G7 также работают с Украиной над завершением долгосрочных двусторонних обязательств в сфере безопасности, которые они надеются заключить в феврале.

"Мы должны знать, каков их (Украины. - ред.) план, и я уверен, что администрация также настаивает на этом. Они не могут четко сказать, как выглядит победа", - заявил в среду, 10 января, сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст.

США и Украина и раньше расходились во взглядах на военную стратегию. Американские официальные лица предпочли бы, чтобы Украина сосредоточила прошлогоднее контрнаступление на концентрированных усилиях по прорыву российских линий на юге Украины, а не растягивала свои ресурсы на более широком фронте.

В то же время, официальный Киев и некоторые другие союзники считают правильным подход Сил обороны истощить российские войска и перекрыть их логистику, ведь ВСУ не имели прикрытия с воздуха, и им было бы труднее реализовывать контрнаступление из-за потерь личного состава.

Обстрелы РФ и усиление ПВО Украины

После массированных ракетных обстрелов России 29 декабря и 2 января, все чаще стали звучать заявления, что Украина может столкнуться с дефицитом боекомплекта для систем ПВО западного образца. "Масла в огонь" подливает блокирование республиканцами в Конгрессе США нового пакета финансирования Украины на более 61 млрд долларов.

На днях президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием, в ходе которого обсуждалось усиление ПВО Украины.

В среду, 10 января, во время визита в Литву Зеленский предупредил, что нерешительность союзников "только увеличивает мужество и силу России". По его словам, средства ПВО исчерпываются, ведь в последние недели агрессор усилил ракетные удары.

Зеленский подписал совместное заявление с президентом Литвы Гитанасом Науседой, которое предусматривает особое внимание поддержке Украины современными системами ПВО.

Страны НАТО пообещали продолжить помогать Киеву и усилить системы ПВО Украины.

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